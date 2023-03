Oltre 100 musicisti in concerto per Federico

di Rosanna Ricci

‘Omaggio al cinema’ è l’evento organizzato per il 31 marzo (ore 20.30), recupero del quinto concerto l’anno scorso per il trentennale della scuola dedicata alla memoria del pianista Federico Mariotti (deceduto nel 1991 in un incidente stradale), appuntamento che saltò il 7 luglio per le condizioni climatiche avverse. Per celebrare Federico ogni anno si tiene un concerto con la presenza della scuola di musica ‘Messaggio musicale Federico Mariotti’ diretta da Flavio Pioppelli. Fin dalla prima edizione nei concerti si sono mescolati vari generi come pop, rock, jazz e musica per il cinema. Negli anni sono cambiate le sedi in cui sono stati presentati i concerti, passando dalla zona aeroporto al Parco urbano Franco Agosto fino a piazza Saffi.

Adesso, per completare le celebrazioni della scuola di musica recuperando l’ultimo concerto della rassegna ‘Con la musica nel cuore’, ecco una nuova sede altrettanto di prestigio, ovvero l’Unieuro Arena-PalaGalassi. Al palasport di via Punta di ferro verranno eseguite colonne sonore di celebri film come ‘Flashdance’, ‘Dirty Dancing’, ‘ Il Postino’, ‘Il buono, il brutto e il cattivo’, ‘Il re Leone’, ‘Frozen’con musiche di Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner. Saranno presenti anche due compositori forlivesi: Alexander Cimini e Alessandro Spazzoli.

Nell’evento sono coinvolti oltre 100 musicisti, il Coro di San Paolo e Cappuccinini e il Coro Voci Bianche ‘Le Sette note’ della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti la cui direzione è affidata a Benedetta Ciotti, con bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni. "E’ stata un’esperienza molto bella e interessante – ha sottolineato la Ciotti –, ma non sono mancate le difficoltà soprattutto per i brani scritti in lingue straniere". "Per quanto riguarda il Coro Capuccinini e San Paolo – ha aggiunto il direttore Enrico Pollini, - si è creata una bella amicizia col gruppo Messaggio Musicale Federico Mariotti. Siamo oltre cento musicisti e partecipiamo a numerosi eventi nazionali e internazionali". All’evento parteciperà anche il Corpo di ballo dell’Arte Danza University di Forlì con le coreografie di Sara Burati, Raffaele Scicchitano e Samuele Babini sotto la direzione artistica di Noemi Briganti e Serge Manguette.

"Il ricavato della serata – ha spiegato Filippo Monari della Caritas diocesana – sarà devoluto in parte in aiuto alle donne provenienti dai Paesi in guerra e in parte a favore dei terremotati in Turchia. Biglietti: adulti 15 euro, bambini fino a 14 anni 5 euro, bambini sotto i 5 anni ingresso gratuito (info: 0543.473253 o 375.7058.755).