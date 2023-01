Oltre 13mila le richieste di bonus

Sul bonus trasporti sono oltre 13mila le richieste gestite da Start Romagna

fra settembre e dicembre 2022, per un valore medio di 57 euro, per un totale di 760mila euro risparmiati dai cittadini romagnoli che ne hanno usufruito.

Si ricorda che l’agevolazione, riservata a persone fisiche con reddito personale al di sotto dei 35mila euro, dava diritto ad ottenere – per ogni mese di validità dell’iniziativa – un buono del valore massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti personali, annuali o mensili per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro, sia regionali che nazionali.