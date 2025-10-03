Oltre 400 per l’Eridania: "Un ‘faro’ per il dossier"

Un ‘sold out’ in tempo di record: già la scorsa settimana, in meno di 24 ore dal lancio del progetto di Spazi Indecisi, la visita guidata all’ex Eridania prevista per domenica ha registrato il tutto esaurito. Oltre 400 prenotati e altri ancora in lista d’attesa. La grande partecipazione è stata a tal punto superiore alle previsioni da rendere necessario raddoppiare il turno pomeridiano, aggiungendone uno alle 15.

Un segno evidente dell’interesse dei forlivesi nei confronti del colosso abbandonato sul quale l’amministrazione stessa ha deciso di puntare, non solo perché l’ha acquistata, ma anche perché ne ha inserito la messa in sicurezza tra i progetti chiave del dossier stilato per la candidatura a capitale italiana della cultura 2028. La visita guidata sarà curata dall’artista Gaia Ginevra Giorgi, autrice del progetto ‘If I turn into liminal sounds, you won’t catch me’, e fa parte del festival ‘Inno al perdersi’. L’appuntamento prevede due momenti: una passeggiata d’artista e, a seguire, una performance sonora.

"Il fatto che siano arrivate così tante richieste in così poco tempo testimonia il fatto che l’ex Eridania non è solo uno degli spazi simbolo della memoria storica forlivese, ma anche uno dei luoghi più evocativi nell’immaginario dei nostri cittadini – commenta il sindaco, Gian Luca Zattini –. È anche per questa ragione che abbiamo individuato il recupero e la valorizzazione dell’ex Eridania come uno dei progetti faro dei ‘Sentieri della bellezza’, il manifesto programmatico di Forlì Capitale Italiana della Cultura 2028. Anche grazie all’attivazione di un dialogo aperto e costruttivo con la città, vogliamo trasformare questo grande vuoto industriale in un cantiere vivo di comunità, un laboratorio di progettazione condivisa per delineare la sua vocazione futura. Ringrazio l’associazione Spazi Indecisi per aver messo a disposizione la sua esperienza e le sue competenze nell’organizzazione di questa prima seppur temporanea iniziativa aperta alla città".

Nelle pagine del dossier, di fatto, si parla dell’opportunità di consolidare l’edificio ("congelarlo", come ha puntualizzato il sindaco) e realizzare un parco fruibile nella grande area verde che lo circonda. L’ex fabbrica, nelle idee dell’amministrazione, dovrebbe diventare un contenitore di laboratori e progetti culturali, in attesa di intercettare bandi che potrebbero consentirne il recupero totale, attualmente impensabile stando alle risorse comunali.

"Ringraziamo l’amministrazione e la cittadinanza per la fiducia, l’attenzione e la curiosità dimostrate", afferma Spazi Indecisi, che ha dedicato all’evento la pagina web www.spaziindecisi.it/inno-al-perdersi-2025/. E aggiunge: "Auspichiamo che questa apertura leggera, attraverso un’azione artistica pensata per entrare in empatia con il luogo, sia la prima di una serie di occasioni per riflettere e confrontarsi, affinché il futuro di Eridania diventi un laboratorio partecipato, capace di intrecciare memoria e immaginazione. Eridania è un luogo raro e prezioso, che è insieme archeologia industriale e bosco spontaneo urbano, da custodire con rispetto e da ripensare come comunità".