Oltre 900 visitatori alla mostra dell’artista Enrico Lombardi

Sì è conclusa nei giorni scorsi la mostra di Enrico Lombardi ’Dipingere è un dare alla luce’, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Meldola presso la Galleria Michelacci, nell’ex cappella dell’Ospedale del Santissimo Crocifissso. Oltre 900 le presenze che confermano l’attenzione e l’interesse per la pittura di un artista meldolese noto a livello nazionale. Si conferma anche il ruolo fondamentale della Galleria Michelacci come contenitore ideale per esposizioni d’arte di alto livello, che si riescono a collocare in modo armonico nel contesto dei meravigliosi affreschi rinascimentali della scuola del Palmezzano. Una mostra di successo quella di Lombardi corredata da eventi collaterali molto partecipati oltre alla pubblicazione preparata in questa occasione, dalla Danilo Montanari Editore.

"Questa iniziativa ha saputo suscitare e per la partecipazione sia dei cittadini meldolesi, sia di tanti appassionati d’arte. Un pubblico ampio e numeroso – ha commentato l’assessore alla cultura Michele Drudi – che ha manifestato grande attenzione nei confronti di questa mostra che voleva rappresentare non solo un momento espositivo, ma anche un punto di approdo, un bilancio teorico e poetico che testimonia l’espressione più matura e consapevole di un percorso artistico importante come quello di Enrico Lombardi, mettendo in evidenza sia la sua pittura, sia la sua scrittura e la sua densa riflessione filosofica ed estetica sull’arte e sul suo rapporto con la vita, con i valori della comunità e con il mondo contemporaneo".

o. b.