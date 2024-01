Oltre al museo a Baldini, si pensi anche a Bandini

In effetti, cara Roberta, quella proposta è caduta nel dimenticatoio, anche perché si disse che era impossibile procedere: troppo elevato, fu la motivazione, il costo da sostenere per acquistare tali vetture per l’amministrazione comunale. La questione emerse due anni fa quando il nipote del costruttore, Dino Bandini, mise (legittimamente) in vendita, all’asta, alcune delle auto conservate nel proprio ‘museo’ privato, gioielli d’epoca che trovarono subito acquirenti. Ebbene sì, la situazione non pare cambiata e il problema resta: è davvero un peccato che finisca nel dimenticatoio un personaggio come Ilario Bandini, un genio forlivese che fu persino premiato in America con la simbolica chiave della città di Daytona, sede di un mitico circuito. Le generazioni passano e non so quanti forlivesi sotto i 40 anni sappiano di quest’uomo, un grande costruttore che non divenne un ‘Ferrari’ perché decise di mantenere la sua dimensione artigianale. Comunque, intanto si pensi a Ercole Baldini, mito del ciclismo e dello sport forlivese: non solo è giusto, è persino doveroso celebrarlo. Poi speriamo che prima o poi si pensi anche a Bandini.