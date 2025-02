‘Oltre il giardino film festival’: stasera ecco le rose di Tremolada

Arriva alla 4ª edizione la rassegna ‘Oltre il giardino film festival’ con al centro sempre il tema del verde e delle sue varie declinazioni. Ogni martedì alle 20,45 al cinema Verdi di Forlimpopoli verrà proiettato un film o un documentario fino al 18 marzo. Ad animare la rassegna è Emilio Tremolada, autore del primo documentario. Ogni proiezione sarà introdotta da un ospite invitato per l’occasione, con cui si potranno scambiare al termine opinioni e commenti.

‘Rose per sempre. Il roseto nel cimitero abbandonato di Murta’ è il primo documentario in programma. Oltre al regista, a introdurre il film, ci sarà anche una nutrita rappresentanza dell’associazione ‘Quelli che a Trasta ci stanno bene’ capeggiata da Sabrina Masnata e Monica Cavina, esperta di rose. Il piccolo borgo di Murta si trova in Valpolcevera, sulle colline di Genova, ospita un antico cimitero abbandonato. Un gruppo di amici progetta di recuperare e rendere di nuovo visitabile il malandato camposanto, ricco di storia e monumenti che riportano alla simbologia funeraria dell’Ottocento. Per rendere omaggio a chi ancora lì riposa, decidono di trasformarlo in un roseto di rose particolari, a loro volta ricche di storia: le Chinensis. Ingresso: 6 euro.