Oltre il giardino Film Festival: si chiude con ’I limoni d’inverno’

Arriva a conclusione l’edizione 2025 di ‘Oltre il giardino Film Festival’ che ha accompagnato nel mese di marzo gli appassionati alla scoperta di esperienze e parchi in giro per il mondo, dalla Spagna a New York.

Nella storica sala del cinema Verdi di Forlimpopoli verrà proiettato, questa sera alle ore 21, il film drammatico di Caterina Carone ‘I limoni d’inverno’ con Christian De Sica, Teresa Saponangelo, Francesco Bruni, Luca Lionello. Grazie alla vicinanza dei rispettivi terrazzi, due sconosciuti alle prese con la propria attività di giardinaggio incominciano a intessere un dialogo profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto, che ognuno dei due cerca di nascondere a se stesso e a chi gli sta vicino.

In quella sorta di limbo sospeso tra la terra e il cielo, lontano dalla velocità della città, Pietro ed Eleonora si insegnano a vicenda a seguire il proprio cuore, a credere ancora nella possibilità di essere felici, prima che le loro strade si separino di nuovo. In sala sarà presente la regista Caterina Carone con la quale sarà possibile approfondire le tematiche riguardanti il film.

Costo d’ingresso: 6 euro.

ma.bo.