Oltre la guerra, l’arte dà speranza: una collettiva al San Sebastiano

Una mostra che ha come protagonisti cinque artisti romagnoli è allestita fino al 22 gennaio all’Oratorio San Sebastiano in piazza Guido da Montefentro a Forlì. Organizzata dall’associazione Artisti Dovadolesi, la mostra, dal titolo ‘Oltre la guerra i sogni’, risponde "all’esigenza di allontanarsi dall’orrida realtà della guerra – spiega Serena Venturelli, curatrice – e sognare mondi migliori che ci aiutino a sopravvivere". Gli artisti sono: Paola Babini, Daniele Masini, Carlo Ravaioli, Erich Turroni e Marisa Zattini. Babini presenta paesaggi e alberi in cui realtà e memoria si fondono attraverso fluide atmosfere proposte attraverso materiali come il plexiglass dal forte fascino nei rapporti fra luce e ombra. Le figure di corpi umani circondati e coperti di elementi arborei nelle opere di Masini tracciano efficacemente il mondo dell’artista che "cerca di perdersi nel sogno per annullare la realtà", spiega Masini. Le ‘Navi volanti’ di Carlo Ravaioli sono il racconto di un mondo sospeso che si libra verso il cielo in uno scenario dove non c’è limite al sogno. Oltre alla ricchezza inventiva, le opere non tralasciano una altrettanto intensa capacità evocativa. Le opere scultoree di Turroni sono realizzate in vetroresina e gesso e, nell’estrema sintesi delle bianche creature-germoglio, invitano ad un "confronto tra lo spazio e l’uomo, tra l’interno e l’esterno". Le opere di Marisa Zattini fanno parte del ciclo ‘Dafne invitata alla mensa di Apollo’ già realizzato dall’artista nel 2014. Le immagini, create con trasporto a getto d’inchiostro su lastra di alluminio lucidato a specchio, rappresentano la figura di Dafne che si trasforma in pianta attraverso il filtro del segno e della scrittura.

Rosanna Ricci