Oltre mezzo milione per aiutare le imprese che devono rialzarsi

L’attenzione non si spegne sulle imprese colpite dall’alluvione dello scorso maggio: molte di loro sono rimaste chiuse a lungo per rimettersi in sesto, altre ancora hanno subito danni ingenti dei quali ancora pagano il peso economico; proprio per questo la Cna dell’Emilia-Romagna ha attivato nei mesi scorsi una raccolta fondi destinata alle imprese colpite. Una raccolta che si è chiusa nel mese di settembre con la cifra totale di 556.483 euro. Sono stati 600 i donatori totali e i fondi sono arrivati sia dal sistema Cna nel suo complesso, sia da imprese e cittadini singoli che hanno voluto, con questo gesto, esprimere la loro vicinanza a chi ora sta cercando faticosamente di ripartire.

Le risorse raccolte grazie alle donazioni saranno destinate ad aiutare le circa 500 imprese socie Cna colpite dall’alluvione con sede nei territori che più di altri ne hanno sofferto le conseguenze, ovvero Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

La mappatura delle aree più colpite proseguirà nei prossimi giorni. Durante l’incontro che ha presentato l’iniziativa, la Cna di Forlì-Cesena era rappresentata dal presidente provinciale Lorenzo Zanotti e dal direttore generale Franco Napolitano. La decisione della presidenza regionale di Cna è stata quella di non fare discrimini, ma di devolvere la somma raccolta in parti uguali a tutte le imprese danneggiate a qualche livello dall’alluvione. Per richiedere il finanziamento, le imprese dovranno compilare un modulo, indicando i danni subiti (basta farlo anche solo sommariamente), e saranno poi le rispettive Cna territoriali ad accreditare il contributo a coloro che ne ha fatto richiesta.

Il criterio di divisione univoco è stato scelto in quanto il più veloce e rapido possibile, pensato come gesto di solidarietà e vicinanza in un momento in cui anche la velocità è cruciale; del resto la richiesta alle Istituzioni da parte di Cna, ora è proprio quella di dare alle imprese risposte veloci, snellendo le procedure e riducendo al minimo la burocrazia, in quanto le imprese si misurano con il mercato e quindi hanno bisogno di maggiore rapidità. Gli associati di Cna Forlì-Cesena possono trovare tutte le informazioni e il modulo per richiedere il contributo sul sito www.cnafc.it.

Altro settore di grande importanza sociale che cerca di rialzarsi dopo la catastrofe: lo sport. Domani scatta la mezza maratona di Forlì, dall’iconico titolo ‘Tin Bota’. Il ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato dal Comune per finanziare gli interventi sui due impianti più colpiti, l’area del Ronco Lido e la palestra ‘Mercuriale’ dedicata alla ginnastica, in via Isonzo, lungo il corso del fiume Montone.