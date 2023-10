Oltreterra, tre giorni di natura a Santa Sofia

E’ già stato definito il programma della tre giorni di ‘Oltreterra – Nuove economie per i territori montani’ promosso da Slow Food Italia, Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Legambiente, Romagna Acque con la collaborazione di Pefc, Crea, Università degli Studi di Firenze, Sisef, Uncem e AlberItalia.

La prima novità di questa che sarà la nona edizione è l’anteprima all’evento, che due giovani ragazzi, Stefano Samorè e Alessia Martella, stanno preparando per la serata del 22 novembre. Un incontro-dibattito nel Teatro Mentore di Santa Sofia dedicato al rapporto fra le comunità di montagna e i grandi predatori sempre più presenti nei territori appenninici. ‘Parlando di orsi, lupi e altri animali’ e il titolo dell’incontro a cui hanno già aderito Alessandro Brugnoli, Antonio Nicoletti, Andrea Gennai, Alessandro De Guelmi, Simone Angelucci e Luciano Sammarone.

Il 23 e 24 novembre i lavori si svolgeranno al centro operativo di Romagna Acque. "Il 23 novembre inizieremo i lavori ascoltando i protagonisti dei nostri racconti preferiti – commenta Gabriele Locatelli di Slow Food –, sui temi di una nuova e possibile economia sostenibile per i territori montani italiani. Iniziamo cercando di capire in che modo la scienza applicata può aiutarci per utilizzare correttamente ed efficacemente biomasse nelle comunità energetiche che, con sempre maggior frequenza, si stanno creando nei comuni montani, o delle sfide lanciate da piccole comunità appenniniche contro l’inarrestabile invecchiamento della propria popolazione. Ma avremo anche il racconto di giovani che hanno scelto di fare gli agricoltori o i pastori e che sono con noi per raccontarci cosa a loro serve per continuare a credere che la loro scelta sia stata vincente".

Non mancheranno le informazioni che permettono una corretta convivenza fra utilizzo del bosco e la tutela e l’uso al meglio delle risorse offerte dal bosco in una prospettiva di riorganizzazione della filiera foresta-legno puntando a una gestione forestale attiva e sostenibile senza dimenticare il segmento del turismo forestale del benessere. I tavoli di discussione nel pomeriggio del 23 saranno i seguenti: l’accordo di foresta; legni storici e i boschi di domani; pascoli, aree aperte e altre storie; il turismo forestale del benessere; catalogo dei crediti ambientali e le feste sagge.

Il Parco nazionale fin dall’inizio ha creduto in Oltreterra e ne è stato uno dei massimi sostenitori. "Sono stati anni decisivi, in cui siamo riusciti a ottenere – precisa il presidente Luca Santini – il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità Unesco e il ‘Nobel’ della natura, la Green list Iucn, la prima organizzazione mondiale per la conservazione della natura. Al contempo abbiamo registrato una diversificazione dell’offerta e turisti sempre crescenti, che hanno portato le attività economiche e le iniziative dell’area protetta, per periodi sempre più prolungati, al tutto esaurito. Valorizzare il capitale naturale vuol dire cambiare prospettiva e trasformare il limite allo sfruttamento in una risorsa, essere protagonisti del confronto sul significato e il futuro del Parco nazionale".

Conclusioni della manifestazione venerdì 24 novembre quando la parola passerà ai decisori politici e ai tecnici (info sul sito www.otreterra.it).