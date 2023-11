Oltreterra, un successo: focus sui pascoli

Si sono spenti i riflettori sulla decima edizione di ‘Oltreterra – Nuove economie sostenibili per le comunità della montagna italiana’. Una edizione di grandi numeri con 150 partecipanti che per tre giorni hanno ascoltato, discusso e proposto soluzioni per porre all’attenzione dell’agenda politica europea e italiana proposte concrete per dare nuove opportunità a chi in montagna vive e lavora.

E Oltreterra – che nasce dalla collaborazione tra Slow Food Italia, Legambiente, Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Romagna Acque e AlberItalia – nella tre giorni santasofiese ha ribadito il suo ruolo di spinta propulsiva, costante, fatto di proposte costruite insieme a chi in montagna vive. "Ci siamo già riusciti con l‘accordo di foresta – commenta Gabriele Locatelli tra gli ideatori storici dell’appuntamento insieme a Lia Cortesi e Antonio Nicoletti – divenuto norma, nata proprio in questo consesso di discussione critica e costruttiva. Abbiamo nuovi progetti sui quali lavorare oltre a quelli già avviati da coccolare, quasi fossero piccole piante da accudire affinché si affranchino e possano diventare strumenti reali di crescita della nostra montagna".

Nei sette tavoli di lavoro così come nella serata dedicata alla gestione problematica dei grandi carnivori come orsi e lupi, tante le indicazioni per i vari livelli istituzionali e gli operatori del settore come le politiche per ricucire il paese, gli accordi di foreste, l’utilizzo dei legni storici, i crediti di carbonio, il turismo forestale del benessere, le feste sagge e le politiche su aree aperte e pascoli. "Il tema più rivoluzionario e stimolante è quello legato ai pascoli. Un progetto nazionale che Slow Food ha lanciato a Cheese e che già ad Oltreterra 2022 aveva avuto ampio spazio. Un’idea che porta tante sfide – aggiunge Locatelli – perché nei pascoli si trova la gestione corretta della democrazia. In queste aree produttive montane devi capire dove sta l’equilibrio fra allevatori, insetti, api, animali, predatori, turisti, cani da guardiania, e per questo dobbiamo imparare insieme a capire come tutti questi attori possano convivere in una comunità non solo ideale, ma assolutamente reale".

Unico neo nel successo di Oltreterra la scarsa presenza di agricoltori, operatori turistici e del commercio dei comuni dell’Appennino tosco-romagnolo a causa della mancanza di un preventivo coinvolgimento di queste categorie sulle finalità dell’evento. "Rimedieremo – conclude Locatelli – insieme ai sindaci dell’Appennino con un incontro aperto dove illustreremo i risultati raggiunti. Ma la presenza di tanti giovani motivati, la vera novità di questa edizione, ci conforta e ci spinge a fare sempre meglio".

Oscar Bandini