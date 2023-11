"Oltretrerra, per migliorare la montagna"

Parte domani la nona edizione di ‘Oltreterra – Nuove economie sostenibili per la montagna italiana’ promosso da Slow Food Italia, Legambiente, Parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, Romagna Acque e AberItalia e che si preannuncia come un appuntamento di successo. Infatti sono già 130 gli iscritti ai tavoli tematici che hanno registrato il sold out. Anteprima alle 21 alla Galleria d’arte contemporanea Stoppioni di S. Sofia con l’incontro su un tema di grande attualità come ‘Parlando di orsi, lupi e altri animali’. Moderano Stefano Samorè e Alessia Martella con Antonio Nicoletti, Andrea Gennai, Alessandro De Guelmi, Simone Angelucci e Luciano Sammarone.

"Oltreterra funziona con la politica ‘dal basso’ – precisano gli organizzatori -. Si parte dalle lezioni frontali con 27 interventi e poi si discute nei tavoli su un tema per cercare soluzioni migliorative. Tavoli di discussione al fine di trovare nuove soluzioni per i problemi della montagna e di chi nella montagna vive. Così è stato, ad esempio, per gli accordi di foresta e il testo unico forestale". Giovedì 24 l’evento si sposta al Centro operativo di Romagna Acque a Capaccio di S. Sofia. Alle 9 i saluti di: Daniele Valbonesi, sindaco di S. Sofia; Luca Santini, presidente del Parco nazionale; Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque e Giovanni Morganti, Anci Toscana. A seguire interventi di: Gabriele Locatelli e Antonio Nicoletti; Raffaele Spinelli; Serena Milano; Camilla Dibari;; Saverio Maluccio; Giuseppe Fragnelli; Paola Berto; Enrico De Luca; Marco Allocco; Renzo Motta; Giovanni Vetritto; Alessandra Stefani. I lavori riprenderanno con i 7 tavoli di discussione: L’accordo di Foresta; Legni storici e Boschi di domani; Pascoli, Aree Aperte e altre storie; Il turismo forestale del benessere; "Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali". Don Milani - Politiche per ricucire un paese; Il Registro dei Crediti di Carbonio e 15 anni di Festasaggia. Si riprende venerdì 25 alle 9 con i saluti di: Marco Bussone; Federico Varazi; Francesco Occhipinti e a seguire la presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro. Chiusura con il Tavolo del Fare moderato da Antonio Nicoletti e Paolo Mori. Partecipano: Marco Baccini – sindaco di Bagno di Romagna; Tonino Bernabè; Marco Bussone – presidente Uncem; Nicolò Caleri – sindaco di Pratovecchio Stia; Gabriele Locatelli; Marco Marchetti – presidente Fondazione AlberItalia; Claudio Milandri – sindaco di Civitella di Romagna; Davide Pettenella – presidente Cluster Legno Italia; Francesca Pondini – sindaco di Galeata; Luca Santini;– Alessandra Stefani; Daniele Valbonesi; Federico Varazi – vicepresidente Slow Food Italia; Serena Milano – direttore Slow Food Italia; Giovanni Vetritto - direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Affari Regionali Autonomie e Sport. Info: 348. 5251193.

Oscar Bandini