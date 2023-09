Omaggio a Battisti con Graziani e Sabiu

‘Seduto in quel caffè io non pensavo a te’… chi non riconosce questo famosissimo incipit? È tratto da ‘29 settembre’, uno dei brani più celebri nato dal sodalizio tra Lucio Battisti e Mogol e, proprio nella data simbolo del 29 settembre, a Milano, prende il via ‘Quel gran genio’, la prima edizione di un festival tutto dedicato a Battisti al quale sono invitati anche due forlivesi: il cantautore Gabriele Graziani e il musicista Marco Sabiu.

La ragione di questo invito è da ricercarsi nel loro ultimo progetto, ovvero un lavoro approfondito sugli ultimi cinque dischi con la voce di Battisti, quelli che segnano la fine della collaborazione con Mogol e l’inizio di quella con Pasquale Panella, dal quale sono nati i lavori più surreali (che forse sono anche i più sentiti) mai cantati da Lucio. Dal progetto è nato un cofanetto, edito da ‘Squilibri’, che contiene il disco di Graziani e Sabiu dal titolo ‘L’artista non ero più io’ e il libro del critico musicale Andrea Podestà ‘Battisti, l’altro’. Nel corso della tre giorni a Milano si alterneranno artisti che, ciascuno a modo suo, avranno il compito di raccontare Battisti in tutte le sue sfaccettature.

L’ultimo giorno, l’1 ottobre, toccherà a Graziani e Sabiu: "Noi saremo sul palco del teatro Franco Parenti – spiega Graziani – per chiudere il cerchio: dopo aver ascoltato, nei giorni precedenti, i pezzi più noti che nascono dai testi scritti da Mogol, ecco che a noi spetterà l’ultima sua fase artistica, quella che lo lega alle parole di Pasquale Panella e che ancora, ingiustamente, rimane la meno nota. Siamo onorati di aver ricevuto questo compito". Il progetto di Graziani e Sabiu, intanto, continua a percorrere la sua strada in tutta Italia, infatti proprio il giorno prima della partenza del festival milanese, il 28 settembre, il duo si esibisce ad Alessandria.

Sofia Nardi