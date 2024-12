Omaggio a Bruno Grandi. Domani c’è Malagò (Coni). E svela il museo Magyc

Forlì dedica una giornata – quella di domani – a Bruno Grandi, scomparso nel 2019. Un cittadino illustre che è stato prima atleta, in seguito allenatore, poi per 20 anni presidente della Federazione internazionale di ginnastica. Domani in città saranno presenti infatti, per rendere omaggio alla sua memoria, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione internazionale della ginnastica Morinari Watanabe e il campione Jury Chechi (foto in basso, a sinistra). Il programma prevede al mattino alle 10, al Villa Romiti, un evento sportivo con atleti olimpici aperto a tutti i cittadini, mentre nel pomeriggio alle 15 ci sarà un incontro, presso la sala del Campostrino. Infine, in serata alle 20 al Circolo Aurora, un meeting organizzato dal Panathlon.

Bruno Grandi è stato per gran parte della sua lunga carriera ai vertici della ginnastica internazionale, del Coni e del Cio. Tra le iniziative da lui fortemente volute spicca l’impegno per far conoscere la figura dell’illustre forlivese Girolamo Mercuriale, autore nel 1569 del trattato ‘De arte gymnastica’, testo considerato basilare per la nascita dello sport moderno. Nel quinto anniversario della sua scomparsa, l’Amministrazione comunale, insieme ai familiari e al Panathlon di Forlì, intende porre l’attenzione sul progetto del Museo della Ginnastica (Magyc) e sulla promozione dei più alti valori dello sport.

Il programma si aprirà quindi domattina nel palasport di via Sapinia, con l’esibizione di atleti di ginnastica artistica e ritmica: il tappeto allestito sul parquet vedrà le performance di ginnastica ritmica di Tara Dragas (nazionale azzurra, argento agli ultimi europei), Isabelle Tavano e dalle atlete della squadra forlivese di serie A Gymnica ’96. Su alcuni attrezzi dell’artistica, invece, si cimenteranno Carlo Macchini (vicecampione europeo alla sbarra, membro della squadra azzurra a Parigi 2024), Mario Macchiati (foto a destra) e Lorenzo Minh Casali (campione europeo), il 18enne Tommaso Brugnami (campione del mondo giovanile) e Chiara Barzasi. Atleti di alto livello che proporranno esercizi spettacolari, davanti ad alcune classi dell’Istituto comprensivo ‘Tina Gori’ e del Liceo scientifico a indirizzo sportivo.

Al pomeriggio, alle 15, la storica ex palestra del Campostrino ospiterà invece un convegno, condotto da Mario Russomanno. Insieme a ricordi, interventi istituzionali e testimonianze, l’incontro offrirà anche l’occasione per illustrare il progetto di allestimento del Magyc, il museo nazionale della ginnastica da realizzare nel complesso dell’ex Gil, un’idea alla quale Grandi aveva dato concretezza. Lo stesso Jury Chechi ne sarà protagonista, visto che i visitatori potranno vedere un filmato in cui spiega la sua specialità, gli anelli, in cui ha vinto le Olimpiadi 1996. La partecipazione è su invito, ma per permettere di seguire la presentazione sarà attivata una diretta streaming alla quale si può accedere dal sito www.comune.forli.fc.it. In serata, infine, appuntamento al Circolo Aurora alle 20, con il meeting organizzato dal Panathlon e riservato ai soci del sodalizio cittadino.

Gianni Bonali