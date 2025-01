Omaggio a De Andrè alla Rimbomba

Questa sera al circolo culturale la Rimbomba di Bertinoro alle 21,45 ci sarà un omaggio a Fabrizio De André con gli Artenovecento. Il Trio presenterà una versione particolarmente poetica: sul palco Matteo Peraccini, voce e chitarra; Emiliano Ceredi, chitarra, bouzouki, percussioni e cori; Claudia Stambazzi, flauti e voce. Un’occasione per una rivisitazione intimista e acustica dei capolavori come Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa, Andrea, Il gorilla e qualche altra ‘chicca’ più particolare, dedicata agli appassionati.

Sarà possibile cenare alle 20 solo su prenotazione al 333.1296915.