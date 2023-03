Omaggio a Jacovitti a 100 anni dalla nascita

In occasione del centenario della nascita del grande Benito Jacovitti, la Fumettotteca di Forlì propone una esposizione dedicata al celebre fumettista, scomparso nel 1997, dal titolo ‘100 Jacovitti; 1 all’anno!’ con apertura straordinaria oggi dalle 14 alle 18, per ripercorre l’arte e la carriera dell’autore, offrendone un ritratto artistico, impreziosito dalla possibilità di consultazione, grazie alle pubblicazioni come testate famose quali ‘Il Vittorioso’, ‘Il Giorno dei Ragazzi’ e molte altre. Un sentito omaggio che prosegue con apertura su richiesta fino al 31 marzo e l’omaggio di fumetti, fino ad esaurimento.