Omaggio a Mina, nel nome di Guercino. Concerto benefico per il restauro della tela

L’obiettivo è quello di restaurare la tela del Guercino ‘San Francesco riceve le stimmate’, custodita all’interno della chiesa di Schiavonia. Un progetto pensato dall’associazione culturale Metropolis che ha già fondamenta solide: "La chiesa – spiegano il presidente Marco Colonna e il socio Massimo Monti – è già stata messa in sicurezza con un impianto di videosorveglianza, e parallelamente è stato individuato un team di alti esperti del Guercino che realizzeranno i progetti e gli studi necessari". Ora, in attesa del via al cantiere, si continuano a raccogliere fondi per finanziare la delicata operazione di restauro.

"Già la primavera scorsa – prosegue Colonna – abbiamo collaborato con la scuola di musica ‘Mariotti’ che ha dato vita a un concerto di beneficenza per la nostra causa. Ora replichiamo". Se la volta scorsa si trattava di musica classica, però, domani sera la protagonista sarà Mina, la cui voce portentosa sarà omaggiata con un concerto che si terrà all’arena della Rocca di Ravaldino alle 21. Il costo del biglietto, fissato a 15 euro, servirà proprio a restituire al Guercino i suoi colori vividi, anneriti dal tempo. "Un’operazione molto importante – commenta Claudio Giannelli, direttore dell’ufficio ‘beni culturali’ della diocesi – che ci consentirà di proseguire con un progetto già ben avviato".

A rendere possibile l’iniziativa è la generosità della scuola di musica Mariotti: "Quando abbiamo cominciato la nostra avventura, nel 1993, avevamo già le idee chiare – le parole del direttore Flavio Pioppelli – e sapevamo che a guidarci sarebbero stati i valori dell’amicizia e della solidarietà. Per questo abbiamo voluto che tutti i nostri concerti estivi all’interno della Rocca avessero finalità benefiche: uno per una missione in Africa, uno per l’Hospice di Forlimpopoli e, infine, questo, per il restauro di un capolavoro dimenticato, convinti che l’arte possa aiutare l’arte".

Il concerto, studiato in sinergia con molti partner e grazie alla generosità di numerosi sponsor, è stato ideato a partire da un contest: "Abbiamo invitato le aspiranti cantanti a inviarci dei video con le loro interpretazioni – spiegano gli organizzatori – e poi le abbiamo vagliate una ad una. Al nostro appello hanno risposto 53 persone da tutta Italia e non solo. Alla fine tra loro ne abbiamo selezionate 10, le quali si alterneranno sul palco offrendo la propria voce ai brani di Mina". Si tratta di Francesca Bastari, Alice Bellini, Cristina Fabbrica, Beatrice Lambertini, Silvia Manaresi, Irene Petitto, Tiziana Spagna, Federica Ugolini, Chiara Valmori e Laura Zoli. I pezzi scelti sono circa venti, a rappresentare cronologicamente tutto il percorso dell’artista, dagli albori ai giorni nostri. Insieme a loro anche una grande orchestra di 30 elementi, composta sia da professionisti che da allievi della ‘Mariotti’. In caso di pioggia l’evento si terrà al teatro Testori. I biglietti per la serata si potranno acquistare direttamente alla Rocca di Ravaldino la sera dell’evento.

Sofia Nardi