Omaggio a Puccini: reading musicale a 100 anni dalla morte

Per celebrare il centenario della morte di Puccini, il Comitato Dante Alighieri di Forlì-Cesena, in collaborazione col Comitato di quartiere Musicisti e Grandi Italiani e col patrocinio del Comune di Forlì, presenterà domani alle 20,30 nella sala polivalente don Bosco, via Ridolfi 29, il reading musicale ‘Amore, sacrificio, destino: Giacomo Puccini incontra le sue muse’ scritto e interpretato da Yvonne Grimaldi.

Si esibiranno Flavio Pioppelli al pianoforte e la soprano Irene Petitto. Verrà esaminato il rapporto fra Puccini e le figure femminili che sono emerse nelle sue opere.