Omaggio a Rusticali La famiglia: "Un’idea? Sarebbe bello dedicare un’area dell’ospedale"

di Gianni Bonali

Un luogo per ricordare la figura e l’opera di Franco Rusticali. La Giunta comunale di Forlì ha dato il via libera, l’8 febbraio scorso, alle nuove denominazioni di vie, piazze e aree verdi. Fra queste ne manca una che però il sindaco Gian Luca Zattini ha già anticipato: quella per Franco Rusticali, cardiologo, primario e già sindaco di Forlì per due mandati, dal 1995 al 2004, scomparso nel dicembre 2015. La motivazione è legata alle qualità personali e professionali espresse in campo medico e nell’impegno istituzionale: da rimarcare il fatto che la proposta provenga da una giunta di centrodestra che vuole omaggiare un esponente che ha guidato per un decennio una giunta di sinistra, pur nel rispetto di tutte le parti.

Guido, insieme al fratello Giorgio, figli di Franco Rusticali, ringrazia il sindaco Zattini per la decisione ("ne siamo onorati") e propone un luogo caro al primario cardiologo dell’ospedale Pierantoni dal 1981 al 1988 e della divisione di cardiologia dell’ospedale Morgagni dal 1988 al 2005. "Potrebbe essere un luogo dell’ospedale cittadino – afferma Guido Rusticali, cardiologo presso l’ospedale di Piacenza e responsabile cardiologia della Val Tidone –, dove mio padre ha lavorato per tanti anni con professionalità e competenza, anche mentre era sindaco".

Il fratello di Guido, Giorgio, commercialista e professore a contratto all’Università di Bologna condivide l’opzione. "Saremmo contenti – rimarca Guido – per la figura di nostro padre e anche di nostra madre Maria Teresa che, negli anni del suo impegno politico e professionale, ci ha seguiti e cresciuti con amore e dedizione e ha consigliato suo marito nelle scelte quotidiane".

Negli anni ’70 Franco Rusticali frequentava gli Stati Uniti e in particolare il "Texas Heart Instutute" di Houston che "in quegli anni era un’eccellenza nella ricerca cardiologica, portando in Italia e a Forlì tecniche e know-how all’avanguardia e creando un team di colleghi competenti che lavorano per il bene comune, al servizio della salute dei cittadini forlivesi e non solo". Un patrimonio di conoscenze scientifiche e un impegno quotidiano portato avanti con passione "che ha ispirato la mia scelta professionale, sulle orme di mio padre, anche se lui mi ha lasciato sempre libero di seguire la mia strada".

Nel 1984 Franco Rusticali ha ricevuto la donazione di una importante somma da parte del dottor Franco Cesare Sacco per dare vita alla Fondazione cardiologica ‘Myriam Zito Sacco’ che ha presieduto fino alla sua scomparsa. "Mio padre è stato il primario che avrei voluto avere come guida – rimarca commosso Guido –, perché viveva il suo lavoro come una missione e con un’attenzione particolare ai pazienti. Aveva infatti una predisposizione naturale a entrare in sintonia con loro e spesso li visitava in orari serali, operoso, disponibile e affabile".