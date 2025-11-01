Omaggio a San Mercuriale. Torna la messa dell’artista

Domani alle 19, all’Abbazia di San Mercuriale, don Enrico Casadei Garofani (vicario vescovile) coadiuvato dall’abate don Nino Nicotra, celebrerà la tradizionale Messa dell’Artista, giunta alla 62ª edizione, in memoria e suffragio degli artisti e degli esponenti della cultura di Forlì e del comprensorio deceduti nel corso dell’ultimo anno.

Nell’occasione verranno ricordati: Vittorio Benini detto Victor (sassofonista), Patrizia Betti (promotrice culturale), Arrigo Casamurata (pittore e poeta), Romano Cicognani (fotografo d’arte), Maura de Bernart (storica e operatrice culturale), Angela Ellis (pittrice), Colomba Fabbri (scrittrice), Elisa Fiorini Barbarossa (pittrice), Giuliana Focaccia (musicista e insegnante), Andrea Gulmanelli (promotore culturale), Giacomo Marchioni, in arte ‘Problem’ (musicista), Giancarlo Mazzoni (musicista), Giovanni Milanesi (musicista), Marcello Nucciarelli (scrittore), Vittorio Ragazzini (promotore culturale), Cesare Ricciotti (poeta), Maurizio Samorì (musicista), Roberto Prati (pittore), Ilario Santandrea (attore della Compagine di San Tomè), Giuseppe Saporetti (sassofonista), Gabriele Toni detto Lele (bassista), Guido Turoni (promotore culturale).

Si ricorderanno anche il musicista Carlo Brighi (Zaclén) e il soprano Maria Farneti in occasione rispettivamente del 110° e del 70° anniversario della morte, nonché Mario Vespignani (poeta), Luciano Foglietta (scrittore e storico giornalista del Carlino) e Enzo Bellini (artista) nel 10° anniversario della scomparsa.

L’organizzazione dell’appuntamento è sostenuta dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, dall’associazione ‘Messaggio musicale Federico Mariotti’, dalla famiglia Mariotti, dal Comune di Forlì, dalla Fondazione Angelo Masini, dalla banca Bcc, dal Circolo Democratico Forlivese, dall’associazione Filarmonica Magliano-Carpena, dalla Scuola di Musica San Pio X - Parrocchia di Ca’ Ossi e dall’esperto di storia locale Gabriele Zelli. La parte organizzativa fa capo a un comitato presieduto dallo stesso Zelli.

Le parti corali sono affidate al gruppo corale di Castrocaro e Terra del Sole, diretto da don Marino Tozzi, mentre quelle musicali saranno eseguite dall’orchestra della Fondazione Masini con la collaborazione della scuola ‘Federico Mariotti’.