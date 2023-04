Omaggio ai concittadini illustri Auguri a don Appi e Grota

Domani Predappio Alta è in festa per una serie di eventi e ricorrenze. Alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta sarà celebrata la messa da don Franco Appi, originario della Pré, in occasione dei suoi 80 anni, di cui 55 come sacerdote, con vari incarichi a livello diocesano. La messa sarà trasmessa in diretta da Teleromagna, a cura di Piergiorgio Valbonetti, che spiega: "La diretta incomincerà alle 10.45 coi saluti del sindaco di Predappio, Roberto Canali, e con l’introduzione storica di Mario Proli. Al termine don Appi ricorderà e commenterà il 60°della pubblicazione dell’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII".

Durante la celebrazione della messa animerà i canti liturgici col violino il musicista Gilberto Cappelli, altro predappiese della Pré. Per l’occasione sarà festeggiato anche Franco Gianelli, in arte Grota, per i suoi 50 anni di pittura, con una mostra delle sue opere in corso nelle cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré.

All’ora di pranzo, la Pro loco, in collaborazione con Fattoria Nicolucci, La Vecia Cantena d’la Pré e Apicoltura Predappiese, offrirà un assaggio del formaggio stagionato nelle grotte della solfatara, in abbinamento alla PiaVina l’esclusiva piadina al vino, al miele di Predappio e al Sangiovese Superiore di Predappio Alta. Commentano gli organizzatori: "Festeggiamo in questo modo i nostri concittadini illustri, con i nostri prodotti migliori e le eccellenze del nostro borgo, fra i più belli dell’Appennino".

q.c.