Omaggio al Papa, la deputata Tassinari in Vaticano

Giovedì scorso Rosaria Tassinari, deputata della Camera e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, si è recata in Vaticano, presso la Basilica di San Pietro, per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. "Con la sua testimonianza di fede autentica, semplicità e attenzione verso gli ultimi, Papa Francesco ha segnato un’epoca. È stato un riferimento spirituale per credenti e non, un punto fermo in tempi complessi. Ho voluto essere presente a San Pietro per portare il pensiero e il cordoglio di tanti cittadini dell’Emilia-Romagna che ne hanno ammirato il cammino".