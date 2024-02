Omaggio al regista Miyazaki

La rassegna ’Anim&Core’ al San Luigi, dedicata ai lungometraggi d’animazione giapponesi, prosegue con un omaggio al regista Premio Oscar Hayao Miyazaki. Oggi alle ore 20 proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano di ’Nausicaa della Valle del vento’, il capolavoro del 1984 che ha consacrato il regista alla fama internazionale. Introduce la proiezione Davide Quartucci, esperto di Storia, Civiltà e Culture orientali. Il film sarà proiettato anche venerdì 9, sempre alle 20, ma questa volta nella versione doppiata in italiano, presentazione a cura di Leonardo D’Angeli, illustratore per la rivista ’Framed’. La rassegna non poteva che concludersi (mercoledì 21 e venerdì 23, ore 20) e con l’ultimo capolavoro del maestro giapponese ’Il ragazzo e l’airone’ (2024), uscito a quarant’anni di distanza da ’Nausicaa’, che segna l’approdo di una carriera senza pari e secondo alcuni costituisce il testamento spirituale del regista. Introdurrà il film Edoardo Saccone, professore, autore di romanzi e del podcast cinefilo Casaba. Durante ogni serata sarà possibile degustare una selezione di birre artigianali fornite da Birrino - birra vino dispensa e Bifor Birreria Forlì. Nell’atrio della sala si può trovare un vasto assortimento di libri, manga e albi illustrati forniti dalla Libreria Mondadori Forlì.