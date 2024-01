Omaggio alla Patrona. La Fiorita colora il centro

La popolare tradizione della Fiorita è tornata ad animare il centro storico, nella domenica che precede la festa della Madonna del Fuoco, fra sei giorni. Sospesa negli anni della pandemia, è stata questa un’edizione delle più classiche. Il corteo è giunto in piazza del Duomo da via Giorgina Saffi (si partiva dalla chiesa di San Filippo Neri) e corso Garibaldi. Poi l’omaggio senza tempo alla Patrona: fiori e disegni appoggiati dai bambini alla cancellata, ai piedi della statua della Madonna (il cui restauro è terminato un anno fa). Sono state soprattutto le scuole paritarie forlivesi a preparare colorati cartelloni. C’è, poi, qualcuno che può portare i propri fiori direttamente lassù: sono i vigili del fuoco, come richiede la tradizione. A quel punto, i fedeli si sono spostati all’interno del duomo. Dopo un breve momento di preghiera, il vescovo Livio Corazza ha portato in processione all’interno della cattedrale proprio l’immagine sacra, scampata da un’incendio nel 1428 in modo definito miracoloso. Oggi verranno in pellegrinaggio al duomo i vicariati Val di Rabbi e Val Bidente, domani quelli di Forlì Ovest e Acquacheta.