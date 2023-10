Omaggio all’arte di Enzo Bellini

Fino al 31 dicembre sarà possibile visitare al Ristorante La Contessa di Santa Sofia la mostra su Enzo Bellini. Nel locale sono esposte una trentina di opere tra chine e oli dell’artista (1932-2015) che si è accostato giovanissimo al disegno e al colore sotto la guida del pittore locale Innocente Biserni.

Appena diciannovenne ha poi soggiornato a Torino, frequentando lo studio dei pittori Aloisi e De Cravero. Trasferitosi a Milano all’inizio degli anni ’60, Bellini ha svolto attività diverse, come disegnatore e illustratore e come decoratore in ambito teatrale. Ha allestito mostre personali e ha partecipato ad importanti rassegne d’arte a livello nazionale.

Dopo il suo ritorno al paese natale, si segnalano le grandi mostre di Palazzo Albertini a Forlì (1995) ai Magazzini del Sale di Cervia (2007) e di Santa Sofia nel 2011.

L’esposizione alla Contessa è stata voluta dal gestore del locale di via Nefetti, Giancarlo Amadori, appassionato d’arte e amico di Bellini. "Dopo il suo ritorno in paese Enzo a pranzo era un ospite fisso da noi, mentre il sabato lo dedicava ai nipoti e la domenica alla famiglia. Persona sensibile con una carriera importante alle spalle, era umile, disponibile e apprezzava la cucina semplice della Romagna". La mostra si può visitare negli orari di apertura del ristorante (lunedì chiuso).

Oscar Bandini