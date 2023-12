Omaggio alle vignette di Jacovitti

La fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub di via Curiel 51 propone, come ogni dicembre, la sua tradizionale esposizione natalizia, il ’Natale fumettoso’, che quest’anno è dedicata alla memoria di Benito Jacovitti. Poco più che bambino iniziò a incantare adulti e compagni di scuola con i suoi disegni e i suoi personaggi, facendoli dove poteva, con i pochi mezzi a disposizione, anche per le strade del suo paese. Jacovitti mise a punto nel tempo uno stile surreale, pieno di elementi comici, inventò un linguaggio, creando personaggi iconici. Per celebrare il centenario della nascita del grande fumettista scomparso nel 1997, la mostra prende in via eccezionale il nome di ’Natale Jacovittoso’. Verranno esposte numerose opere con particolare attenzione a quelle a tema natalizio. Si va dalle copertine realizzate per la rivista ’Vittorioso’ negli anni Cinquanta, fra cui la celebre ’Natal Vitt’, allo ’Jacovitti Magazine’ degli anni Novanta, passando per Comix.

L’obiettivo è ripercorrere la straordinaria carriera di Jacovitti, offrendone un ritratto artistico legato al Natale. Fino al 31 dicembre sarà dunque possibile, con aperture su richiesta, consultare le opere del fumettista in presenza o visionare da casa la galleria online. Verranno inoltre regalati fumetti omaggio ai partecipanti, fino a esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la fumettoteca al numero di telefono 339.3085390 o alla mail fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Michele Santolini