Ucciso e decapitato, confermato l’ergastolo per il fratello

Forlì, 17 aprile 2025 – Daniele Severi ha ucciso il fratello Franco, sparandogli alla testa per poi tagliargliela: questo è il verdetto del processo d'Appello, che ha confermato la sentenza di primo grado, poco dopo le 19, presso l'Assise del tribunale di Bologna. Dopo la prima udienza di lunedì, si è ripreso nel pomeriggio di giovedì. Due ore di camera di consiglio hanno preceduto il verdetto letto dal giudice Domenico Stigliano. Daniele Severi (difeso da Marco Martines e Maria Antonietta Corsetti) era accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Commozione per l'imputato e la sua famiglia. Mentre i fratelli (parti civili contro di lui, rappresentati da Massimo Mambelli e Max Starni) commentano: "Franco ha avuto giustizia".

La sera del 22 giugno 2022, nello sperduto podere di Ca’ Seggio, nel comune di Civitella, era stato trovato, in un dirupo dietro l’abitazione, il corpo decapitato di Franco Severi, 53 anni, che dopo la morte dei genitori abitava da solo in quella casa rurale.

Per quell’omicidio, il fratello Daniele era finito subito nel mirino dei carabinieri: all’epoca 63enne, era autista del 118 (nel frattempo è andato in pensione), sposato con tre figli, residente a Meldola. Dal 2014, Daniele era in perenne lite con Franco e gli altri fratelli e sorelle (in tutto sono sette) per ragioni legate alla gestione del fondo agricolo.

Litigi sfociati anche in denunce, alcune delle quali tramutate in processi penali (nel dicembre scorso Daniele è stato condannato a 7 mesi per minacce con pistola alla sorella Milena).

Daniele è stato poi arrestato l’8 luglio 2022 per l’omicidio del fratello Franco. Da quel giorno non è più uscito dal carcere. Era il 23 maggio 2024 quando Daniele è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Forlì, il primo grado di giudizio.

Gli indizi contro di lui? Una macchia di sangue su una scarpa e un paio di guanti all'interno del bagagliaio, nonché il passaggio di una Fiat Panda grigia lungo la strada provinciale Bidentina che collega Meldola a Civitella (ma i fotogrammi non chiariscono se Daniele sia alla guida): aspetti che la difesa ha tentato invano di smontare. Per la pubblica accusa e per i giudici forlivesi, il movente è stato individuato nell’eredità del fondo di Ca’ Seggio, teatro finale dell’omicidio di Franco Severi.