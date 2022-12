On air l’ultimo brano di Francesco Faggi Ecco ‘Jim Carrey’

Da lunedì sarà in rotazione radiofonica ‘Jim Carrey’, il nuovo singolo del cantautore forlivese Francesco Faggi estratto dal nuovo ep ‘Molto di più’. Il brano parla del giorno della fine di un amore importante, con tanto di domande esistenziali annesse e un mood Pop-Rnb piuttosto dolce amaro. L’ispirazione per scrivere questa canzone viene dal particolare di una scena in uno dei film più celebri dell’attore Jim Carrey, dal quale è nata la frase clou della canzone.

Il pezzo, scritto e arrangiatoprodotto dallo stesso Francesco, è stato finalista di Area

Sanremo 2020.

"Jim Carrey – commenta Faggi – ci ha messo un po’ a nascere, perché l’ho scritta per interiorizzare un evento traumatico, direi molto comune nella vita delle persone. Ho riportato i fatti per

come li ho vissuti,

senza romanzarli particolarmente. La cosa che mi piace di più in questa canzone è il mood, che racconta un fatto doloroso in un modo piuttosto leggero, come sono solito fare per addolcire la tristezza. Una giornata da dimenticare che ho preso per mano, trasformandola in un momento di crescita da ricordare".