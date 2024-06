Onda gialla, le strutture ricettive fanno il pieno

Col passaggio del Tour de France sabato, durante la prima tappa Firenze-Rimini, anche tutte le strutture turistiche di accoglienza di Premilcuore sono coinvolte. Infatti da agriturismi, B&B e rifugi del primo dei 38 comuni dell’Emilia-Romagna attraversati nelle tre tappe italiane raccontano tutti che in questo weekend la loro strutture sono piene o quasi.

Il primo locale arrivando dalla Toscana, a 2 km dalla Sp3 del Rabbi, è la Residenza turistica di Fiumicello di Lorena Perini, abbinata all’omonimo ristorante della famiglia Perini (nella foto), che registra "il tutto esaurito nei 25 posti letto degli appartamentini". Racconta Greta Bellini, titolare del Rifugio Pian di Rocchi, a 10 km da Premilcuore e a 2,5 da Fiumicello verso Corniolo: "I nostri 10 posti letto nelle tre camere, più una struttura esterna, sono prenotati da tempo da persone venute tutte in occasione del Giro di Francia".

Qualche posto libero è rimasto ancora fra i 20-30 nelle 9 camere della Trattoria Il Cervo agriturismo L’Antico Frutto. Spiega a questo proposito la titolare, Maria Antonietta Galasi: "Ci sono italiani e stranieri, fra cui alcuni francesi, anche se noi siamo lontani 5 o 6 chilometri dal paese e dalla strada del Tour".

Sempre lungo la strada comunale di Montalto, ma a soli 2 km dal paese, si trova il B&B Luna e Stelle di Martina Romualdi, che racconta: "La nostra struttura è piena per tutto il weekend". Gioele Fabbri dell’agriturismo e maneggio La Ridolla guarda già in avanti: "Ora dobbiamo pensare al ritorno e alle prospettive di questo movimento turistico nazionale e internazionale che sta mettendo in moto il Tuor de France, facendo conoscere a italiani e stranieri le bellezze di Premilcuore e del territorio, in particolare il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, il fiume Rabbi con la sua natura e la Grotta Urlante, il nostro paese relativamente vicino alle città d’arte Firenze, Ravenna e quelle della via Emilia, senza dimenticare le specialità enogastronomiche della cucina tosco romagnola".

Quinto Cappelli