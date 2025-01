Ondata di solidarietà. Per Gerardina 14mila euro

La raccolta fondi lanciata per sostenere la forlivese Gerardina Milandri, cresciuta nel quartiere Ronco, rimasta vedova del compagno Giuseppe Schettino (i coniugi nella foto), deceduto cadendo da un traliccio a Sasso Marconi mentre faceva manutenzione, ha superato ogni più rosea aspettativa, chiudendo con la significativa cifra di 14.6477 euro da 207 donazioni.

L’iniziativa, avviata l’11 dicembre sulla piattaforma digitale ‘GoFundMe’ dal giornalista e amico di Gerardina, Riccardo Girardi, ha rapidamente raggiunto l’obiettivo iniziale di 10mila euro per poi superare ampiamente la cifra entro fine anno. "Abbiamo compiuto insieme qualcosa di straordinario: dal piccolo contributo di pochi euro alle donazioni più importanti, ognuno ha messo il proprio mattone per costruire questo importante traguardo. Un ringraziamento speciale – sottolinea Girardi in un video diffuso attraverso i suoi canali social – va agli scout del Ronco, ai media e ai giornalisti che hanno diffuso la notizia, rendendo possibile un’adesione così ampia".

La coppia viveva a San Pietro in Casale (provincia di Bologna) con i due figli, Bianca di due anni e Davide di 17. In passato, la donna si occupava di assistenza agli anziani, attività per la quale era molto apprezzata nel quartiere.

Con la nascita della piccola, però, aveva scelto di dedicarsi esclusivamente al ruolo di mamma a tempo pieno. Dopo la tragica scomparsa di Giuseppe, il futuro della famiglia è diventato incerto, con molte questioni ancora da affrontare.

I fondi raccolti serviranno ad aiutare la donna a far fronte alle spese quotidiane. "Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito – dichiara Gerardina in un audio inviato a Girardi per esprimere la sua gratitudine a quanti hanno donato in queste settimane –. Grazie di cuore anche da parte della famiglia di Giuseppe. Nonostante non viviamo più a Forlì da tempo, non mi aspettavo un sostegno così grande dal mio quartiere. Mi ha colpito molto che persone sconosciute abbiano effettuato donazioni con cifre importanti. Siete stati tutti davvero gentili".

v. p.