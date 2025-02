Online, a Civitella attivato uno sportello di assistenza

Il Comune di Civitella avvisa i cittadini che è in fuzione lo ‘Sportello di assitenza digitale’, servizio che ha il compito di aiutare chiunque ne abbia bisogno, passo dopo passo, ad utilizzare strumenti essenziali per accedere ai servizi pubblici in maniera rapida e autonoma.

Nello specifico questo servizio di assistenza vuole appunto semplificare la vita digitale dei cittadini, in particolare dei più anziani, aiutandoli nella gestione di portali e strumenti come lo Spid, il Cie, la firma digitale e il PagoPa. L’ufficio è aperto presso il municipio (viale Roma 19) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11.30 (per informazioni e prenotazioni 0543.984326).

o. b.