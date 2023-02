Online le attestazioni dei pagamenti del servizio di mensa e pre-scuola

Da questa settimana anche i genitori degli studenti delle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole possono scaricare le attestazioni dei pagamenti effettuati per il servizio di mensa e pre-scuola per l’anno 20212022, da utilizzare per le detrazioni fiscali. A tal fine è necessario entrare nel portale dei servizi scolastici dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese e accedere alla propria area personale del programma [email protected] (link https:servizi scolastici.romagnaforlivese.itUnione_UserLoginFederaLoginFe deraN.aspx), con la propria Spid; cliccando sul bottone ‘posizione utente’, quindi su attestazioni, verrà generato un pdf da stampare, oppure da salvare sul pc. Chi riscontrasse difficoltà, può seguire passo passo le istruzioni contenute nell’apposito documento che si può scaricare dal sito del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nella sezione notizie alla voce attestazioni servizi di mensa e pre-scuola a. s. 20212022.