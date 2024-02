Online l’incontro sui rimborsi al Villa Romiti

Nel pomeriggio di giovedì il Palasport di Villa Romiti ha ospitato l’incontro tra la Struttura Commissariale e la cittadinanza: 400 le persone presenti; altre 40 circa hanno seguito l’evento tramite web.

L’evento organizzato dal Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì, insieme ai Comitati Riuniti degli alluvionati, con la collaborazione del quartiere Romiti e con il patrocinio del Comune di Forlì, ha posto al centro del dibattito le criticità legate all’applicazione delle ordinanze 11 e 14, rivolte rispettivamente alle imprese e alle famiglie, con particolare riguardo a perizie, piattaforma Sfinge, ristori. All’indirizzo https://vittimedelfango.org sarà possibile per tutti coloro che non hanno potuto prendere parte ai lavori della giornata, vedere la registrazione dell’evento, come già fatto da alcune centinaia di cittadini fin dalle prime ore successive.