Onoranze Fabbri, una storia lunga 100 anni

L’impresa Pompe Funebri Fabbri di Predappio compie 100 anni di attività. "La nostra – spiega l’attuale titolare, Andrea Fabbri – è una impresa che affonda le radici nel tempo. Domani compiamo 100 anni, dedicati sempre al nostro lavoro con impegno, professionalità, rispetto, umiltà. Un secolo di esperienza ci ha insegnato che, nei momenti più difficili per le persone, la cosa più importante è sentirsi accolti, compresi e supportati. Noi cerchiamo di mettercela tutta per offrire 24 ore su 24, tutti i giorni, un servizio attento e preciso, capace di poter rispondere a ogni esigenza con sensibilità e cura". Prosegue Fabbri: "Per tutto questo ringrazio la mia famiglia, specie i miei genitori Sauro e Secondina, che non solo mi hanno insegnato e aiutato tanto nella gestione dell’attività, ma soprattutto mi hanno trasmesso i valori dell’impegno e attenzione verso le famiglie che vivono momenti difficili nel momento della perdita dei loro cari. Grazie a tutte le famiglie che ci hanno dato e continuano a darci fiducia. Grazie a tutti i nostri collaboratori passati, presenti e quelli che saranno con la mia famiglia in futuro".

Ma ripercorriamo, anche se solo con brevi cenni, la storia di un secolo di un’impresa di paese. Capostipite fu Francesco Fabbri, che il 4 giugno 1925 fondò una ‘ditta in nome proprio’ di Pompe Funebri in via Dovìa a Predappio, abbinandola ad un ‘esercizio di falegnameria’, che aveva aperto in precedenza nel 1897. Il 16 marzo 1952 i figli Mauro e Daniele Fabbri proseguono l’attività, costituendo la ‘Società di nome collettivo’ presso il notaio forlivese Pietro Ravaioli, denominata ‘Ditta Fratelli Fabbri Daniele e Mauro Snc’ in via Provinciale 4 a Predappio, per esercizio di Laboratorio per la lavorazione del legno e pompe funebri. Nel 1958 il fratello Daniele esce dalla società, che diventa Esercizio di emporio del mobile in via Costa 24 e Pompe Funebri in via Roma 17, intestate entrambe a Mauro Fabbri (nonno dell’attuale titolare). Nel 1983 Mauro Fabbri si tiene solo l’impresa di pompe funebri, passando la falegnameria ai suoi dipendenti. Nel 1988 la società passa al figlio Sauro Fabbri.

Nel 1997, dopo la morte di Mauro Fabbri (1995) e della moglie Elide Sassi (1996), la società diventa ‘Pompe Funebri di Fabbri Sauro & C. Sas’, con l’ingresso dei suoi figli Stefano e Andrea Fabbri. Nel 2002 Andrea Fabbri diventa titolare di Pompe Funebri Fabbri srl. Sabato 7 giugno nella sede di via Genova 8, è programmato un incontro alle ore 10.30, quando l’amministrazione comunale consegnerà una targa di benemerenza ad Andrea Fabbri, alla presenza di cittadini e autorità, fra cui i sindaci delle precedenti amministrazioni: Ivo Marcelli, Giuliano Brocchi e Giorgio Frassineti.

Quinto Cappelli