Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaOpen day al canile: oggi alla scoperta dei cuccioli ospiti
19 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Open day al canile: oggi alla scoperta dei cuccioli ospiti

Open day al canile: oggi alla scoperta dei cuccioli ospiti

Il canile di Forlì apre le porte ai visitatori per far conoscere i propri ospiti. Domani a partire dalle 14.30,...

Il canile di Forlì apre le porte ai visitatori per far conoscere i propri ospiti. Domani a partire dalle 14.30,...

Il canile di Forlì apre le porte ai visitatori per far conoscere i propri ospiti. Domani a partire dalle 14.30,...

Per approfondire:

Il canile di Forlì apre le porte ai visitatori per far conoscere i propri ospiti. Domani a partire dalle 14.30, si terrà l’ Open day organizzato dal Gruppo volontari canile di Forlì Odv all’interno della struttura comunale di via Bassetta 16/E. Sarà una giornata di festa per far conoscere ai partecipanti gli ospiti del canile in cerca di casa, raccogliere fondi per finanziare iniziative in loro favore e avvicinarsi al mondo del volontariato che è possibile svolgere all’interno della struttura.

Dopo una breve introduzione, ad aprire la giornata sarà la sfilata di cani ospiti, tutti diversi per taglia, carattere ed età ma tutti accomunati dalla medesima speranza di trovare famiglia: sfileranno nella speranza di incrociare lo sguardo giusto. A seguire, dalle 15.30 circa, si svolgeranno, infatti, le visite guidate all’interno della struttura comprensoriale per capire come vengono gestiti nella quotidianità i cuccioli. La giornata offre anche occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato. Sono infatti diverse le attività che vedono impegnati semplici cittadini: dalla cura degli animali ad attività di socializzazione per renderli maggiormente adottabili. Un programma variegato, dunque, che promette di divertire grandi e piccini accomunati dall’amore per i quattro zampe. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da definirsi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiAnimali