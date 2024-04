Open day domani alla scuola Nadiani per l’infanzia Domani mattina si terrà l'Open day della scuola per l'infanzia 'G. Nadiani' a Santa Maria Nuova Spallicci di Bertinoro. Genitori potranno visitare la struttura e conoscere i servizi offerti, come le sezioni nido e materna, il servizio mensa e il parco per l'educazione all'aperto. La scuola, parte della Fondazione Angeli Custodi, promuove l'inserimento svedese.