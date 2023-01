Open day domattina a Pieve Salutare alla scuola dell’infanzia Maria Bambina

E’ in programma domattina dalle ore 10 alle 11.30 l’open day della scuola dell’infanzia ‘Maria Bambina’ di Pieve Salutare. Le maestre delle sezioni infanzia e primavera dell’istituto castrocarese riceveranno i bambini, le loro famiglie e tutti coloro che desiderano conoscere la scuola per presentare ‘un piccolo assaggio dei laboratori’ e offrire una gustosa merenda preparata dalla cuoca.

Possono essere iscritti alla sezione primavera i bimbi nati nell’anno 2021 e nei primi tre mesi del 2022. La scuola materna paritaria di Pieve Salutare è ubicata in via Nazionale 169 (per informazioni, tel. 333.1931979, e-mail [email protected]).