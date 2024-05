Opera per l’alluvione. Sarà a porta Schiavonia. Lo scultore Ido Erani:: "Grande orgoglio"

Sarà scoperta giovedì 16 maggio, alle 17, la scultura dedicata ai cittadini e ai volontari che, insieme, hanno lottato contro il fango per ripartire dopo l’alluvione dello scorso anno. L’opera è stata posizionata in un luogo simbolo, ovvero porta Schiavonia. È proprio quella la linea che ha tagliato a metà la città quando i fiumi sono esondati: da una parte l’apocalisse e dall’altra una normalità surreale, raggiunta solo da qualche rigurgito di limo e dal suono incessante delle sirene e delle pale degli elicotteri. Il ponte di Schiavonia, simile a una fragile passerella sospesa sull’orrore, è stato il passaggio che ha consentito ai soccorsi e alle migliaia di volontari arrivati da tutta Italia di raggiungere l’epicentro del dramma. Ora, proprio qui, sarà posizionato un monumento in ricordo, qualora il trauma non dovesse bastare a preservare la memoria di quei giorni. A realizzarlo, l’artista forlivese Ido Erani, che ha preso come modello un’altra opera d’arte.

Ido Erani, cosa rappresenta la sua scultura?

"Le figure in piedi di due donne. Come spunto, commissionatomi dal servizio cultura del Comune, ho avuto uno scatto della fotografa forlivese Silvia Camporesi".

La foto è quella, ormai iconica, che mostra due volontarie con i piedi immersi nel fango e lo sguardo fiero, determinato. Come è riuscito a rappresentarle in forma di scultura?

"Rappresentandone le loro sagome munite di pala. L’abbiamo posizionata già qualche giorno fa, ma non sarà scoperta prima dell’anniversario dell’alluvione".

Le piace l’effetto finale?

"Sì, mi piace. Mi sembra che renda molto bene l’idea che voleva esprimere".

Qual è la dimensione delle due sagome?

"Importante. Le figure hanno una dimensione di circa 2 metri e 30 centimetri".

In che materiale sono realizzate?

"In acciaio corten. Quello, per intenderci, che offre un effetto ruggine".

La realizzazione è stata impegnativa?

"Sì, molto. Io e il mio assistente ci abbiamo lavorato a lungo, addirittura per diversi mesi. Bisogna riscaldare il metallo per dargli forma, poi puntarlo con delle saldature. Poi la ditta forlivese Arlam, grazie ai suoi macchinari, ha completato l’opera con una saldatura più solida, definitiva".

Cosa prova al pensiero che abbiano scelto lei per realizzare un’opera tanto significativa per la città e, soprattutto, per chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dell’alluvione?

"Molto orgoglio, molta soddisfazione. Quando ho ricevuto la chiamata del Comune mi sono sentito subito investito di un’importante responsabilità. Ammetto che nel corso del lavoro abbiamo incontrato diversi momenti di difficoltà, ma ne è davvero valsa la pena".