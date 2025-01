Operai pagati dopo la protesta. Avanti coi lavori al ’Gotti’:: "Vigileremo sulla vicenda"

Sono state saldate le pendenze economiche tra l’azienda che sta eseguendo i lavori per costruire un edificio polifunzionale e relativo magazzino al centro sportivo ’Gotti’ e gli operai che mercoledì sono stati protagonisti di una protesta, dando fuoco a un pallet.

A ‘ballare’ erano stipendi per 20mila euro totali. Il Comune, in una nota, precisa che i protagonisti della protesta "erano stati assunti tramite la formula contrattuale del ’distacco’". Ciò significa che la ditta appaltatrice, con cui il Comune di Forlì "dialoga quotidianamente per le procedure di cantiere al centro sportivo ’Gotti’, si è avvalsa temporaneamente per l’esecuzione dei lavori di un’altra impresa, che a sua volta ha messo a disposizione per un periodo di tempo limitato un gruppo di operai specializzati". Cioè gli stessi che mercoledì a mezzogiorno hanno protestato.

"Si tratta – precisano dal municipio – di una procedura molto diffusa nei cantieri pubblici, a cui molto spesso si fa ricorso per le difficoltà di reperimento della manodopera". In casi come questo, al Comune viene data semplice comunicazione dalla ditta appaltatrice. Il contratto di lavoro degli operai in distacco si è concluso il 13 dicembre 2024. Come previsto dalla normativa, "il Comune ha provveduto tempestivamente a pagare lo stato di avanzamento dell’opera all’impresa appaltatrice, a cui spetta direttamente l’onere di saldare i conti con l’altra azienda, che si è avvalsa della formula del distacco. Non spetta al Comune liquidare gli stipendi di questi operai. Il pagamento avviene tramite la loro ditta di appartenenza". Dopo quanto accaduto mercoledì, l’amministrazione "si è subito attivata per mettere a confronto le parti in causa e chiarire le questioni irrisolte. All’incontro, tenutosi ieri in municipio alla presenza del dirigente dei lavori pubblici, Gianluca Foca, ha partecipato la ditta appaltatrice, che ha riferito di aver risolto il contenzioso con gli operai assunti in distacco al ’Gotti’. Manterremo alta l’attenzione sull’intera vicenda". I lavori li porterà avanti la ditta appaltatrice.

La gestione del centro sportivo fa capo alla società Libertas Atletica Forlì, la cui vicepresidente è l’ex atleta Giuliana Amici. Il numero di emergenza dei vigili del fuoco l’ha composto proprio lei, "quando gli operai hanno acceso il fuoco. Io ho visto bruciare plastica e gomme, c’era un gran fumo nero". I muratori si sono fatti sentire prendendo a martellate le impalcature (il ‘danno’ è stato solo acustico, non c’era intenzione di distruggerle). "Oltre ai vigili del fuoco, ho avvisato anche il Comune di quanto stava accadendo", chiude Amici. L’edificio multifunzionale, che conterrà palestra, spogliatoi, bagni e uffici, per un totale di circa 1 milione e 200mila euro, dovrebbe essere pronto entro i mesi primaverili.

