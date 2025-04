Operai sulle barricate ’Giuliani’, ancora sciopero: "Basta col precariato"

Anche nella giornata di ieri decine di lavoratori della ’Giuliani Arredamenti’ si sono presentati davanti ai cancelli dell’azienda, per continuare la protesta iniziata lunedì scorso.

Prosegue quindi lo sciopero, con l’impresa che al momento non è disponibile ad accogliere le richieste dei sindacati di stabilizzazione e di corretta applicazione contrattuale. Si è svolto intanto un tavolo di incontro con l’azienda, supportata da Cna. "Dopo un lungo dibattito, l’impresa – spiegano le sigle Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Felsa e Uiltemp – ha totalmente escluso la possibilità di una diversa applicazione contrattuale, perché si ritiene azienda artigiana secondo la normativa vigente, nonostante abbiano dichiarato di avere fino a 150 lavoratori in somministrazione".

I sindacati avanzano la richiesta di farli uscire "da un percorso di precariato che per alcuni va avanti da 13 anni". Giuliani Arredamenti conta 11 dipendenti ed "ha proposto di stabilizzarne altri 20, anche per non sforare il limite dei 32 per cui è applicabile l’artigianato. Questi dipendenti sarebbero scelti dall’azienda senza alcun criterio condiviso, mentre per il resto dei lavoratori si prospetterebbe una continuazione del rapporto di lavoro tramite agenzie di somministrazione, senza aver definito un numero concreto". Le maestranze, dopo l’esito dell’incontro, hanno deciso di proseguire la mobilitazione, con i sindacati che chiedono "un pronto intervento della Prefettura e la convocazione di un tavolo istituzionale. Ringraziamo le diverse realtà cittadine che ci hanno manifestato la loro solidarietà, in particolare Marta Mazzoli, delegata di un’impresa locale che applica il contratto dell’industria del legno con più di 100 dipendenti e che sta attraversando un momento di difficoltà dovuto anche a fenomeni simili a quello della Giuliani".

"Sosteniamo la lotta dei lavoratori della Giuliani – affermano Marisa Fabbri e Michele Bruzzi di Sinistra italiana di Forlì e Cesena –, interinali, precari e molti di loro migranti, senza garanzie e cittadinanza riconosciuta. Chiediamo un’economia fondata sulla legalità, sulla giustizia sociale e salariale. Le battaglie per i diritti non si fanno con pacche sulle spalle, ma con investimenti e una chiara volontà di stare dalla parte dei lavoratori".

Gianni Bonali