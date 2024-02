Operaio con esperienza per manutenzione impianti

L’Azienda Teknocompressori srl di Cesena, che si occupa di vendita e assistenza compressori e impianti per aria compressa, ricerca operaio/a manutentore da affiancare a manutentori esperti per la crescita professionale. Si richiede possibilmente esperienza nel settore meccanico o elettrico o idraulico. Il lavoro si svolge sia presso l’officina che presso clienti (in zona Romagna) con rientro sempre in giornata. Richiesto possesso tassativo di patente B. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’offerta è valida fino al 04/03/2024. Si offre contratto a tempo indeterminato

con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi, dopo essersi registrati con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.