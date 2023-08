Operaio morto, eseguita l’autopsia Indagata la titolare dell’azienda

È stata eseguita ieri pomeriggio l’autopsia al corpo di Singh Amarjit, il 32enne operaio di origine indiana tovato morto da un collega domenica sera nella vasca dei liquami di un allevamento di conigli di Santa Sofia, di cui era dipendente. Per il decesso la procura di Forlì ha aperto un fascicolo che ipotizza il reato di omicidio colposo, nel quadro di un’inchiesta per infortunio sul lavoro; unica indagata risulta essere la titolare dell’azienda, assistita dall’avvocato Max Starni. Il pm Antonio Vincenzo Bartolozzi aveva nella mattinata di ieri conferito l’incarico dell’esame autoptico al medico legale Donatella Fedeli, che dovrà depositare i risultati presso la cancelleria dell’ufficio requirente di piazzale Beccaria entro il termine di 60 giorni.

Obiettivo dell’autopsia è quello di cercare le cause della tragedia. A un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emerse ferite che possano far pensare a una morte violenta; ma l’intento finale dell’analisi autoptica disposta dalla procura è escludere in modo netto ogni dubbio in merito.

Al momento l’ipotesi causale più probabile resta quella di un malore immediatamente fatale per l’operaio, che abitava a Santa Sofia assieme a dei colleghi (risultano solo un paio di cugini residenti in Italia). L’indagine del pm Bartolozzi punta anche a verificare se possano sussistere eventuali responsabilità dell’azienda in capo a supposte violazioni della sicurezza sul lavoro. La Cgil in una nota ha chiesto che venga fatta completa luce sull’episodio.