Operaio per montaggio pavimenti e tende da sole

Azienda del forlivese cerca ununa operaioa che si occupi di montaggio pavimenti in legno e tende da sole da esterno, preferibilmente con esperienza. Sono richiesti la buona conoscenza e la manualità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro (trapani, avvitatori, flessibili, etc:), l’assolvimento dell’obbligo scolastico, il possesso della patente di guida B e di mezzo proprio e la disponibilità a trasferte e ad orari flessibili. Richiesti inoltre flessibilità, capacità di adattamento e apprendimento, capacità comunicative con superiori e colleghi. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi e si offre un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro domenica 11 giugno, cliccando sul pulsante "invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate.