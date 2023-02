Operazione antidroga Scovati due pusher

Operazione antidroga della polizia. Un pregiudicato è finito in manette, mentre un 18enne incensurato è stato denunciato.

Nel primo caso, gli agenti hanno agito durante un servizio di appostamento a Vecchiazzano, dopo aver notato un uomo fermo al lato di una strada come se fosse in attesa di qualcuno. L’uomo, vecchia conoscenza degli investigatori, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di eroina; la successiva perquisizione in casa ha consentito di sequestrare un sassetto di eroina di 25 grammi più sei ovuli di cocaina e quattro grammi di hashish; sequestrato anche materiale da pesatura e confezionamento. L’uomo è ora ai domiciliari.

Il 18enne, straniero, è stato invece sorpreso dai poliziotti nella zona di Coriano, mentre si aggirava nelle vicinanze di una scuola, di un parco e di un bar. Il ragazzo, fermato dagli agenti, è stato trovato con sei ovuli di cocaina e una somma di denaro in contanti. Anche in presenza dei poliziotti, il telefono del giovane continuava a squillare con chiamate e messaggi di clienti desiderosi di acquistare la cocaina. Data la sua incensuratezza è stato denunciato. Ma ora il ragazzo rischia l’espulsione dal territorio italiano.