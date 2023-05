Operazione evacuazione Cinquanta famiglie sfollate "Un po’ d’ansia, ma va bene"

Il balbettìo dell’elica sbandiera forsennatamente l’erba del campo sportivo di Modigliana alle 17.55 di ieri. Dal ventre dell’elicottero AW139 Agusta della Protezione civile, giunto da Bologna, sbarcano una donna e i suoi tre figli. "Un po’ di ansia per il volo..." sibila Morena Benelli. Smarrita. Angosciata. Ma, in fondo, quasi sollevata: "La nostra casa non è in pericolo di crollo... Però siamo rimasti isolati... intorno a noi le strade sono tutte interrotte dalle frane... avevamo finito quasi tutta la spesa... quindi è giusto così... Adesso aspetto che arrivi anche mio marito con i cani...".

L’abitazione della donna e della sua famiglia è in via Fusina, zona sudest del territorio di Modigliana, che sfocia sulla Provinciale 129 di via Monte Forcella. È l’area più colpita dalle torrentizie, lancinanti, piogge che tra lunedì sera e mercoledì mattina hanno guastato la pelle del paesaggio: frane tumefatte, costoni accasciati, strade riverse, inagibili. Chiuse. Ogni altra via di comunicazione è inibita.

L’operazione evacuazione, partorita nella mattinata di ieri da Protezione civile e Comune di Modigliana, comprende una cinquantina di abitazioni sparse nel territorio, tutte nella zona est e sudest, fino al Trebbio, il confine con Dovadola. Le istituzioni hanno deciso così, in "via precauzionale". Ossia: non c’è un pericolo imminente, ma non si sa mai quando si ha che fare con la natura.

In tutto le persone interessate sono 150-200. Il comando strategico è fissato in municipio. Come punto operativo viene prescelto, ovviamente, lo stadio del paese, il cui prato può fungere da eliporto. I residenti interessati, dopo aver compulsato gli archivi anagrafici del Comune, sono stati contattati uno ad uno – perlomeno uno per nucleo famigliare – dalla mattinata di ieri. La comunicazione è un colpo basso: "Dovete lasciare la casa, troppo pericoloso, per ora...". Da quel momento le persone identificate, dalla natura prima ancora che dagli enti preposti, si trasformano in sfollati. Il protocollo prevede che comunque tutti quanti debbano passare per il punto base dello stadio; per avere lo stato dell’arte di chi ha lasciato in qualche modo le aree di pericolo.

Le famiglie o le persone che possono andarsene in modo autonomo, e hanno qualcuno pronto ad ospitarle, sono le prime a fare i borsoni. Poi c’è chi non può spostarsi: e allora ecco l’elicottero, o gli altri mezzi di soccorso. E chi non ha parenti o amici? In questo caso, Protezione civile e amministrazione, hanno ottenuto la disponibilità delle suore di Modigliana, nel cui convento sono presenti diversi monolocali.

Prima della famiglia di via Fusina, la prima ad arrivare al punto base è Laura Savorani, che abita sulla Marradese, ganglo stradale che conduce a Lutirano. "Dicono che la casa non è sicura, e allora abbiamo dovuto evacuare. Andrò a stare in paese da dei parenti. Sono fatalista, è andata così..." sospira Laura.

Alle 18.45, sempre dal catino dello stadio, un altro elicottero, approdato in Appennino dall’aeroporto militare del comando del 15esimo stormo dell’Aeronatica di Pisignano, s’issa sulla conca del cielo scorticato dal sole per solcare le latitudini est ancora verso via Fusina, per verificare un’abitazione. Alle 19 la situazione viene definita "sotto controllo". Non si segnalano casi di pericolo. Persone punzonate al campo operativo: quattro. Ma tantissime si sono gia allontanate da casa da sole, senza passare dallo stadio. In emergenza mica sempre c’è tempo per i protocolli.

Maurizio Burnacci