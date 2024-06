Operazione sicurezza. Nuovi controlli in centro e nella zona della stazione

Continuano serrati i servizi delle forze dell’ordine in città. Ultimi in ordine di tempo, questa settimana, i controlli antidroga, antibivacco e sicurezza urbana effettuati dai carabinieri della Compagnia di Forlì nell’ambito di un servizio coordinato per il controllo del territorio eseguito lo scorso giovedì sera. La particolare attività, coordinata dal Comando provinciale di corso Mazzini e dalla prefettura, ha avuro l’obiettivo di scoraggiare e allontanare alcuni soggetti che talvolta, d segnalazioni ricevute, disturbano i viaggiatori in transito e perso i taxisti nell’esecuzione del loro lavoro. L’azione di prevenzione e controllo messa in campo dagli uomini dell’Arma ha visto l’impiego di ben 5 pattuglie e di personale in abiti civili coordinati personalmente dal comandante della compagnia.

L’attività, è stata focalizzata nell’area della stazione ferroviaria dove sono stati controllati gruppetti di ragazzi che sono soliti intrattenersi nei pressi del capolinea dei bus. L’attenzione è stata spostata poi anche in zona ‘Portici’ e nei parcheggi sotterranei nell’area del San Domenico e, non per ultimo, al centro storico cittadino, in particolare nella sona di in corso Mazzini fino a piazza Saffi, recente teatro di violente liti, con tanto di feriti in alucni casi, e pattuglie intervenute in loco per sedarle.

L’attività svolta dai carabinieri, eseguita nel più ampio ‘progetto di sicurezza’ voluto dalla prefettura, ha consentito di procedere all’identificazione di circa 50 soggetti appiedati, tutti controllati nelle aree cittadine oggetto di ripetute segnalazioni. Tra questi due cittadini stranieri sono stati trovati non in regola con il permesso di soggiorno e invitati a presentarsi in questura, così come previsto dalla normativa vigente sull’immigrazione.

Particolare attenzione è stata rivolta verso piazza Saffi e vie limitrofe dove sono state elevate ben 4 sanzioni antibivacco, a carico di altrettante persone che sono solite consumare bevande ed alcolici seduti sui marciapiedi del centro storico.

Purtroppo, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, i casi di risse e disordini in luoghi pubblici comunque continuano. Una è avvenuta venerdì di nuovo ai Portici, in via Bonali nelle prime ore del pomeriggio, protagonisti alcuni giovani stranieri ein quetso caso sarebbero pure spuntati alcuni coltelli, con almeno un minorenne per il quale si è dovuto ricorrere, pur per ferite lievi, alle cure in ospedale.