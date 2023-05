Operazione soccorso Tanti interventi in aiuto alle persone. E intanto alla Cava s’inizia a pulire

Dopo Porta Schiavonia i segni dell’apocalisse d’acqua che si è abbattuta su Forlì si manifestano in tutta la loro drammaticità. Fango e polvere su viale Bologna, acqua, macerie e distruzione ai lati della carreggiata. Autovetture immerse, uomini e donne che lasciano le loro case distrutte. Gli sguardi raccontano di giornate difficili trascorse tra la sorpresa di un’alluvione epocale che ha cancellato in un attimo beni e ricordi di una vita e la forza di guardare avanti con le poche cose che sono riusciti a salvare dalla furia dell’acqua.

Il quartiere Cava, più distante dal Montone e meno danneggiato dall’esondazione rispetto ai Romiti, ma comunque duramente colpito, appena l’acqua è in ritirata reagisce e gli abitanti con stivali e pale liberano dal fango i marciapiedi, gli scantinati, gli ingressi delle case, dei negozi e delle attività commerciali. Tanti così ieri mattina, volonterosi, sono scesi a ripulire. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari aiutano le persone a uscire da situazioni complicate, li rincuorano e li indirizzano ai centri di accoglienza del Comune di Forlì, per riposare e ricevere conforto dopo le ultime tormentate ore di paura.

"Abbiamo salvato e dato soccorso a diverse persone in questi tre giorni – racconta Marco De Conciliis, 55 anni, romano, caposquadra dei vigili del fuoco, che allarga peraltro l’obiettivo del proprio intervento anche ad altre zone –, anche con il supporto ovviamente di mezzi anfibi. Due giorni fa con la nostra squadra, a Villafranca, Anita di 2 anni, sua zia e il cane sono salite sul gommone per poi arrivare al sicuro, all’asciutto, finalmente tranquille. Con un intervento simile abbiamo tratto in salvo anche un signore con i suoi due cani in via Isonzo".

Interviene poi il collega forlivese Nicolò Ramilli, 35 anni, che spiega come "circa 200 persone siano state evacuate dalle abitazioni limitrofe a viale Bologna in questi primi giorni di alluvione". Sullo stesso viale, con la grave situazione dei Romiti, prosegue intanto il transito dei mezzi di soccorso, militari e civili, la polvere si alza, il livello dell’acqua fortunatamente cala e Barbara Ragazzi, 46 anni, dipendente di un centro estetico della zona, parla di come l’alluvione abbia reso inagibile l’edificio, ma "andiamo avanti sperando che la situazione migliori".

Gli interventi si susseguono e i sommozzatori di La Spezia, Bari e Napoli traggono in salvo una famiglia isolata da tre giorni, marito, moglie e figlio: attorno alla loro casa acqua alta, un cancello divelto e un auto sommersa. "Avevamo un po’ di scorte di cibo – spiega Franco Papi, 70 anni, pensionato – e con mia moglie Carmen siamo andati avanti così, senza elettricità, passando il tempo a leggere".

Gianni Bonali