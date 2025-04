Operazione sulle strade. Auto e monopattini, in poche ore 127 violazioni

Ben 127 multe per violazioni del codice della strada nel giro di poche ore: è successo nel pomeriggio di martedì nell’ambito di un progetto di intensificazione dei controlli di polizia stradale. La raffica di sanzioni arriva nello stesso giorno dell’uscita dei dati raccolti da Facile.it su dati Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) che aveva collocato Forlì ultima tra i Comuni capoluogo in Emilia-Romagna per incassi provenienti da multe e sanzioni stradali. L’indagine aveva evidenziato come, nel 2024, Forlì avesse incassato appena 1,1 milioni.

Per intenderci: Cesena, simile a Forlì per tessuto sociale e dimensioni, nello stesso periodo ha incassato 3,4 milioni. Un dato che pone di fronte a due possibili dinamiche, opposte tra loro: o i forlivesi sono particolarmente virtuosi, o i controlli particolarmente laschi.

Senz’altro, però, non lo sono stati nelle scorse ore, quando sono scese in campo ben sette pattuglie a operare controlli serrati che hanno rilevato diverse criticità sul territorio comunale. Tra i multati ci sono 5 conducenti di monopattini ai quali è stato contestato il mancato utilizzo di casco protettivo e altre irregolarità tecniche, poi troviamo 4 sanzioni per mancata copertura assicurativa da cui sono scaturiti 3 sequestri di veicoli.

La mancata revisione, invece, ha riguardato in tutto 18 mezzi. Altrettante sanzioni sono state staccate per il superamento dei limiti di velocità consentiti.

Il numero maggiore di multe – ben 33 – riguardano violazioni alle norme del codice della strada a tutela delle utenze deboli, ossia in particolare i pedoni e i ciclisti: pensiamo alla sosta sul marciapiedi o sugli attraversamenti pedonali, nelle zone bus, oppure ancora sulle piste ciclabili.

Una sola sanzione per mancato uso delle cinture di sicurezza, segno che l’utilizzo del dispositivo è ormai quasi del tutto sdoganato (complici, forse, anche gli allarmi montati su quasi tutte le vetture).

Nella conta di sono anche due patenti ritirate per utilizzo del telefono cellulare durante la guida: una cattiva abitudine difficile da debellare.

E gli automobilisti non pensino di abbassare la guardia, e non solo per il riguardo della tutela di tutti, infatti la Polizia locale si sta già preparando a un ulteriore potenziamento dei controlli nei periodi dell’approssimarsi alle festività, in questo caso della Pasqua a cui andrà a seguire il ponte del 25 aprile e 1° maggio: nelle prossime settimane, quindi, saranno molte le palette alzate, con l’intento di far sì che il grande traffico, che in questi giorni si muove principalmente verso le località turistiche e le gite fuori porta, non vada a intaccare la sicurezza stradale e il rispetto delle norme, nel rispetto di tutti gli utenti della strada, soprattutto di quelli più deboli.

Sofia Nardi