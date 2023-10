Opere di Giuliari donate a Forlì

Un importante e generoso gesto è la donazione di dipinti di Francesco Giuliari ai Musei Civici di Forlì: gesto compiuto da Laura Coppi, moglie del pittore deceduto tredici anni fa. Giuliari era veronese di nascita, poi conoscendo e frequentando la nostra città si stabilì a Forlì nel 2001. Nel 2017 il Museo del San Domenico ospitò una mostra di dipinti del maestro e di sue acqueforti.

Oggi il patrimonio artistico della città si è arricchito di quattro dipinti ad olio, fra cui ‘Idolo 90’ e ‘Omaggio a Elias Canetti’, di 40 incisioni e di 30 matrici del percorso grafico di Giuliari. Tutte queste opere dichiarano la notevole qualità artistica del pittore , la scelta espressiva verso un realismo magico, l’attenzione verso i particolari e la grande conoscenza tecnica applicata in ogni opera.

La donazione è stata accolta con i più vivi ringraziamenti da parte dell’assessore alla Cultura Valerio Melandri e del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, i quali hanno annunciato, per la prossima primavera, un’esposizione all’Oratorio di San Sebastiano di opere che sono state donate al Comune nel 2023 come ‘ringraziamento concreto ai donatori’ per aver arricchito le collezioni comunali di arte contemporanea.

Francesco Giuliari (1929-2010) è stato un artista di alto spessore : nelle sue opere è leggibile la sua ampia cultura attraverso immagini in cui sono presenti i riferimenti all’arte del passato, ma interpretati attraverso forme e modi personali. Non solo, Giuliari amava anche approfondire la storia e la letteratura, che poi traduceva in chiave metaforica nelle sue opere e nei titoli. Ogni elemento dell’opera risponde a precise scelte in cui passato e presente si congiungono in profondi e ricchi percorsi di grande poesia, ma anche di una carica emotiva che traspare anche dal più piccolo particolare.

Queste qualità sono visibili non solo negli oli, ma anche nelle opere grafiche in cui il rigore del segno racconta la storia del pittore, i suoi libri, le figure, e non ultimo anche il suo autoritratto. Le stesse cornici sono state ritenute, da Giuliari, parti integranti ed eloquenti delle opere, così come lo è la musica di cui, nei dipinti, non mancano riferimenti.