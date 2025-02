Opere di Guerrino Tramonti esposte al Palazzo pretorio

Si rinnova la collaborazione tra ‘Picta Romagna – Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’ e il Museo Tramonti di Faenza.

Anche la terza edizione dell’evento promosso da Cava forever group aps, al via il 28 febbraio, sarà nobilitata dall’esposizione di opere dell’artista di fama internazionale Guerrino Tramonti (nella foto), autentico maestro dell’arte ceramica, nato nel 1915 a Faenza, dove si spense nel 1992. Alcune delle creazioni dell’artista, messe cortesemente a disposizione dal figlio Marco, direttore della Casa Museo e presidente della Fondazione dedicata al padre, si potranno ammirare nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole, cuore pulsante della manifestazione.

Evento che quest’anno uscirà dalle stanze affrescate dell’edificio cinquecentesco per approdare in varie località della Romagna: tra queste la stessa città manfreda, dove ha sede la Casa Museo Tramonti, che dal 7 marzo al 7 aprile ospiterà le opere di Vincenzo D’Augusta considerato uno dei più grandi artisti del Novecento. Amato e apprezzato a tutte le latitudini, al centro di eventi e mostre nazionali e internazionali, D’Augusta sarà presente con 25 opere uniche, realizzate ad hoc per l’evento, allestite in suggestivo dialogo con le ceramiche di Guerrini.

L’inaugurazione della mostra faentina è prevista il 7 marzo alle ore 17, il finissage è in programma il 7 aprile: quattro settimane in cui il Museo sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30 – Informazioni: 392.3011196. Il taglio del nastro della rassegna Picta Romagna avrà luogo venerdì 28 febbraio alle ore 17 a Terra del Sole; il Palazzo pretorio sarà aperto alle visite ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 fino al 7 aprile.

Francesca Miccoli